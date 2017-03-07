Евросоюз усиливает контроль на внешних границах

Во вторник, 7 марта, Совет Европейского союза внес изменения в закон, усиливающий контроль на внешних границах ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

После принятия закона страны-члены ЕС обязаны будут проводить "систематические проверки в соответствующих базах данных в отношении всех лиц, в том числе и граждан ЕС и членов их семей, не являющиеся гражданами ЕС, когда они пересекают внешние границы Евросоюза".

"Проверки должны позволить государствам-членам убедиться в том, что эти лица не представляют угрозы общественному порядку, внутренней безопасности или общественному здоровью", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Стоит отметить, что изменения коснутся всех внешних границ Евросоюза, в частности авиационных, морских и сухопутных. Контрольт будет проводиться на въезде и на выезде. В то же время, в случае если проверка баз данных станет причиной замедления транспортных потоков на морских или сухопутных границах, то странам-члена ЕС можно будет проводить только целевые проверки по базам данных, при условии, что это не приведет к рискам, связанным с внутренней безопасностью.

Кроме того, на воздушных границах будут проводится целевые проверки по базам данных в течение переходного периода (6 месяцев) с дня вступления в силу принятого постановления.

Последним шагом к утвеждению изменений в закон является подписание принятых правил Советом ЕС и Европейским парламентом.

Затем подписанный документ необходимо обнародовать в официальном журнале Евросоюза и тогда он вступит в силу в течение 20 дней со дня публикации.

Как сообщал MIGnews.com.uа, развал Европейского союза вполне реален, эта перспектива больше не выглядит чем-то невозможным. Такое мнение выразил вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль.