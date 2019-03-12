Евросоюз запретил полеты Boeing 737 MAX

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в пресс-релизе EASA, опубликованном вечером 12 марта.

"В связи с трагической аварией рейса ET302 авиакомпании Ethiopian Airlines... Европейское агентство авиационной безопасности принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров", - сказано в сообщении.

Директива агентства предусматривает приостановку полетов всех самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в Европе. Решение вступает в силу в 21.00 по Киеву.

"Также EASA опубликовало директиву о безопасности, которая приостанавливает все коммерческие рейсы вышеуказанных моделей, осуществляемые операторами третьих стран в Евросоюз, из Евросоюза или в его пределах", - сообщается в пресс-релизе.

29 октября 2018 года самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс из Джакарты в индонезийский город Пангкал Пинанг, пропал с радаров почти сразу после взлета. На борту находилось 189 человек, спасатели не обнаружили выживших.

10 марта 2019 года через шесть минут после взлета в Аддис-Абебе разбился Boeing той же модели, все 157 человек погибли.

К середине дня 12 марта в 12 государствах прекратили полеты самолетов Boeing 737 MAX в связи с крушением лайнера этой модели в Эфиопии. Затем к этом списку присоединились авиакомпании Великобритании, Турции, Нидерландах и т.д., информирует CNN.

В компании Boeing уверяют, что их самолеты безопасны, новые инструкции в связи с катастрофой в Эфиопии изданы не были.

Всего в мире эксплуатируется около 350 самолетов семейства Boeing 737 MAX.