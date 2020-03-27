Фінансові ринки Азії відкрилися зростанням котирувань акцій і нафти на тлі очікування додаткових стимулюючих заходів для боротьби з пандемією коронавірусу після того, як дані щодо безробіття в США зросли до рекордного рівня. Про це пише .

Індекс MSCI акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії зріс на 1,2%, японський Nikkei - на 1,44%. Проте австралійські акції змінили зростання падінням на 1,09%.

Ф'ючерси E-Mini на S&P 500 впали на 0,95% в Азії після триденного зростання S&P 500 на Волл-стріт.

Китайські акції, які постраждали цього місяця, сьогодні зросли на 0,8%. Акції в Південній Кореї, які також сильно постраждали від пандемії, підскочили на 1,62%.

Долар почав втрачати щодо основних валют, оскільки набирають обертів кроки центробанків у вирішенні проблеми дефіциту долара на фінансових ринках.

"Шалений порив до купівлі доларів через проблеми з ліквідністю починає згасати", - вважає валютний стратег Daiwa Securities у Токіо Юкіо Ішизукі.

Відзначається, що така реакція ринків на долар намітилася після заяви голови ФРС Джерома Павелла, що США "цілком можуть бути в рецесії" і інформації про стрімке зростання безробіття в США.

У підсумку, на валютному ринку долар США впав на 0,89% до 108,64 єни в Азії, з темпом тижневого зниження на 2%.

Також долар показав тижневе зниження і щодо швейцарського франка, фунта і євро.

На відкритті азіатських ринків нафта марки WTI подорожчала на 2,08% до $23,07 за барель, Brent - на 1,14% до $26,64 барель. До 8:10 за київським часом WTI торгується за $23,02, Brent - $26,50 за барель.

Золото подешевшало на 0,44% до $1626,16 за унцію. При цьому наголошується, що учасники ринку золота стурбовані скороченням пропозиції після різкої розбіжності між цінами в Лондоні і Нью-Йорку. Через поширення коронавірусу не літають літаки, які використовуються для перевезення золота, і закриті заводи з переробки дорогоцінних металів.

24 березня світові ринки почали відновлюватися після чергового падіння. 26 березня зростання котирувань нафти змінилося падінням на побоюваннях можливого скорочення попиту через заборони на глобальне переміщення товарів і людей.