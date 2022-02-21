Фінляндія та Румунія засудили визнання РФ "ЛНР" і "ДНР"

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін та президент Румунії Клаус Йоханніс засуджують визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР".

Відповідні заяви вони оприлюднили на своїх сторінках у Тwitter.

"Фінляндія засуджує односторонні дії Росії, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Визнання сепаратистських регіонів на сході України є порушенням міжнародного права та Мінських домовленостей. Фінляндія реагує на дії Росії у складі ЄС", - написала Марін.

Президент Румунії зробив такий запис: "Румунія рішуче засуджує визнання Росією Донецької та Луганської областей України незалежними. Це кричуще порушення міжнародного права, яке має спричинити найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти. Ми твердо підтримуємо український суверенітет і територіальну цілісність".