ФБР пригрозило обысками - в российском консульстве тут же решили сжечь "некие предметы"

Над российским консульством в Сан-Франциско, которое по решению властей США должно быть закрыто, в пятницу появился черный дым.

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает РБК. Отмечается, что к месту происшествия прибыли пожарные, однако сотрудники консульства не пропустили их на территорию.

Smoke seen billowing from Russia consulate after Trump ordered it closed https://t.co/Po1AJ7yAje pic.twitter.com/OZoMEQOCZo - The Hill (@thehill) 1 сентября 2017 г.

Вышедшие из здания люди заявили пожарным, что "никаких проблем нет", а сотрудники сжигали в камине некие предметы. Об этом агентство сообщает со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Don't know what they were burning at #RussianConsulate, but it's no longer producing black smoke... pic.twitter.com/ce10qWfjFn - Sam Brock (@SamNBCBayArea) 1 сентября 2017 г.

31 августа США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан- Франциско. На закрытие консульства отвели двое суток. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данную ситуацию, сообщила, что американские спецслужбы 2 сентября планируют провести обыск в здании консульства.

Напомним, что правительство США объявило о закрытии российского консульства в Сан-Франциско. Инцидент стал продолжением скандала, началом которого стало принятие Сенатом США нового пакета санкций против России 28 июля.

Позднее стало известно, что решение о закрытии консульства России в Сан- Франциско и дипломатических зданий в Вашингтоне и Нью-Йорке принимал Дональд Трамп.

При этом 29 августа в России напали на генконсульство США. В результате пострадало как здание консульства, так и припаркованный рядом автомобиль с дипломатическими номерами.