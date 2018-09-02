ФБР пыталось завербовать российского олигарха Дерипаску - NYT

С 2014 по 2016 годы ФБР и Министерство юстиции США пытались завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших и действующих российских чиновников, а также людей из окружения бизнесмена.

По их информации, Дерипаске предлагали содействие в получении американской визы в обмен на информацию о российскую оргпреступность и возможную помощь РФ в избирательной кампании Трампа.

От бизнесмена ФБР требовало рассказать, был его бывший деловой партнер, экс- глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт связующим звеном между избирательным штабом и Кремлем. Читайте также: Партнер Манафорта признал вину и сотрудничать со следствием - Bloomberg

По данным СМИ, в кампании принимали участие представитель министерства юстиции США Брюс Ор и составитель компрометирующего досье на президента США Дональда Трампа, экс-сотрудник британской спецслужбы MI6 Кристофер Стол.

В ответ Дерипаска ни в чем не признался и сообщил Кремлю о попытках завербовать его.