ФБР расследует вмешательство России в выборы в Америке

В ФБР подтвердили расследование в отношении вмешательства России в президентские выборы в США

Об этом глава ФБР Джеймс Коми сообщил на специальном заседании палаты представителей Конгресса США по разведке, передает "Tima politics".

Глава ФБР сообщил, что расследование еще продолжается, поэтому пока рано делать какие-либо выводы.

"Обычно мы не подтверждаем проведение федеральных расследований, но это исключительный случай. Расследование продолжается, поэтому сегодня я не смогу рассказать все детали на этом открытом заседании", - сообщил он.

"Я прошу вас не спекулировать на том, что сегодня я могу отказаться от ответа на некоторые вопросы. Мы не можем подвергать опасности фигурантов наших расследований. Это сложная работа, и мы пока не знаем точной даты окончания следствия", - добавил Коне.