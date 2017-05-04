ФБР видит в России крупнейшую угрозу на Земле

Российская Федерация в настоящее время представляет самую большую угрозу во всем мире.

Такое заявление сделал председатель Федерального бюро расследований Джеймс Коми во время сенатских слушаний о влиянии России на президентские выборы в США.

"Россия - это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей", - цитирует американского чиновника Корреспондент.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Командования специальных операций Соединенных Штатов Америки генерал Рэймонд Томас заявил, что уровень угрозы со стороны Российской Федерации определяется как один из самых высоких и он находится в одном списке с вызовами экстремистских и террористических группировок.

Также в США считают, что российские власти работают над ограничением деятельности западных институтов на территории Европы, а особенно в постсоветских странах.