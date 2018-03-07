Фейгин объяснил, как Путин использует Собчак

Вместо намерения проводить предвыборную кампанию в аннексированном Крыму, кандидат в президенты России Ксения Собчак могла бы акцентировать внимание на репрессиях в отношении коренного населения украинского полуострова.

Но Собчак "не будет затрагивать серьезные темы", поскольку преследует иные цели, - сказал "Обозревателю" российский адвокат Марк Фейгин.

Он заверил украинцев, что заявления телеведущей о том, что присоединение Крыма к России не соответствует нормам международного права, не должны сбивать с толку. "В России никто не сомневается, что Собчак является бутафорским элементом, изображающим какую-то связь с оппозицией в России для того, чтобы - исключительно и только - обеспечить явку и легитимировать выборы. Дескать, вот, у нас всем сестрам по серьгам: у нас есть и оппозиционеры, и такие, и сякие, и прозападные, и бешеные типа Жириновского, и психи, и нормальные", - пояснил адвокат.

В этом контексте он подчеркнул: "Собчак на этих выборах, несомненно, является важнейшим элементом легитимации будущей 6-летней власти президента Путина. И конечно же, она действует исключительно в повестке, которую определяет администрация президента, отвечающей за предвыборную кампанию".

Таким образом, заявления Собчак по Крыму - "это выдуманно, искусственно и никак не связано с реальной защитой прав преследуемых в Крыму, с постановкой вопроса в рамках норм международного права о статусе Крыма". Равно как ее заявления "никак не связаны с действительной попыткой превращения гражданского общества в России через выборы", - заявил Фейгин.

Он также напомнил о том, что Собчак запланировала свою предвыборную кампанию на территории аннексированного украинского полуострова "на фоне репрессий в Крыму".

"Ей бы выступить с заявлением против репрессий в отношении крымских татар, против украинца Владимира Балуха, которого незаконно посадили. Это гораздо важнее, чем ее поездка в Крым. Но она не будет об этом говорить, равно как и о коррупции в высших эшелонах власти. Она не будет говорить о российском присутствии в Сирии. Она не будет затрагивать серьезные темы, она будет делать все для того, чтобы создавать картинку, дабы перетянуть на себя какую-то часть электората Навального. Больше ни для чего", - заверил адвокат.

Как писал "Обозреватель", ранее Марк Фейгин сказал: тот факт, что Ксения Собчак заявила о том, что обратилась в посольство Украины за разрешением на законных основаниях посетить Крым, заслуживает одобрения, "но ее цели абсолютно недопустимы для того, чтобы украинский МИД ей это разрешил".