"Фейки и вранье". Как мир отреагировал на российские "доказательства" сбития МН17

В понедельник, 17 сентября, представители Минобороны РФ обнародовали результаты собственного расследования относительно сбития самолета Boeing- 777 MH17 в июле 2014 года. В ведомстве заявили, что ракета, которой над Донбассом был сбит малайзийский Boeing, якобы была на вооружении в украинской военной части.

По словам начальника главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николая Паршина, ракета была изготовлена 24 декабря 1986 года в Долгопрудном научно-исследовательском институте, после чего отправлена в воинскую часть Украины. По его словам, в 1986 года бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовля Тернопольской области Украинской СССР. И в Россию ракета якобы больше не возвращалась.

Кроме этого, по мнению российских военных, видеоматериалы о сбитии самолета, которые весной представила Международная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT), были сфальсифицированы.

Реакция украинских официальных лиц и международных партнеров на упреки россиян не заставила долго ждать. ТСН.ua собрал самые важные заявления.

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявления Минобороны РФ "неудачным фейком", целью которого является попытка прикрыть свое преступление. "Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, сбившей МН17 - это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - сказал Турчинов.

Подобную оценку дал министр обороны Украины Степан Полторак. "Это является абсолютной ложью. Это очередной фейк РФ, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по дискредитации и обострению в Украине", - подчеркнул украинский министр.

Украинские дипломаты в своем заявлении назвали 17 июля датой совершения "ужасного террористического акта" и также выразили соболезнования всем, чьи родные погибли в авиакатастрофе. Привлечение к ответственности виновников трагедии авторы заявления назвали "совместным долгом и делом чести", а работу международной комиссии - "тяжелой и кропотливой". Фотогалерея В Гааге показали российскую ракету ЗРК "Бук", которым убили 298 людей на борту MH17 (10 фото)

"Уже установлено, что ракетная система "Бук", сбившей MH17, принадлежала 53- й бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации, была незаконно доставлена на территорию Украины через неконтролируемую участок украинско-российской государственной границы и поспешно вывезена обратно на территорию России после сбития самолета", - напомнили в Киеве.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини, в свою очередь, подчеркнула, что нет никаких сомнений в полученных результатах следственной группы, которые дают основания утверждать, что "ЗРК "Бук", которым сбили МН17, принадлежал вооруженным силам Российской Федерации". "Несмотря на это, мы продолжаем призывать Российскую Федерацию признать свою ответственность и полностью сотрудничать для установления виновных", - заявила Могерини.

Во время совместного брифинга с министром обороны Степаном Полтораком высказался и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Александер Уильямсон. Он отверг "доказательства" России о причастности Украины к сбитию самолета, назвав их "новым примером российской дезинформации". Уильямсон отметил, что "мир понимает, что самолет сбили "поддерживаемые Россией сепаратисты русской ракетой".

Основатель исследовательской поисковой сети Bellingcat Эллиот Хиггинс вообще опроверг в своем Twitter заявления российской оборонной учреждения. По его словам, конвой, перевозивший "Бук", попал не только на видео, но и был сфотографирован со спутника. Следовательно, настаивает расследователь, видео - не подделка.

The Russian MoD doesn't seem to realise the Buk convoy seen in this video was captured by a passing satellite #MH17 pic.twitter.com/rZFzZgghvF - Eliot Higgins (@EliotHiggins) 17 сентября 2018 г.

Кроме того, российская сторона назвала видео международной следственной группы (JIT) фейком, в частности, из-за кадров с белой кабиной грузовика. Якобы, когда грузовик с "Буком" оказывается в тени деревьев, освещение верхней правой части кабины остается неизменным. Хиггинс пояснил, что верхняя часть кабины не белая, а темная, и только кажется белой, поскольку отсвечивает солнце, а само видео низкого качества.

Thread - So the Russian MoD is claiming there's something dodgy about the lighting in the videos, but it's just misinterpreting the shadows and objects. I'll explain how. 1/ - Eliot Higgins (@EliotHiggins) 17 сентября 2018 г.

Впоследствие в понедельник в Следственном комитете РФ сообщили, что полученная новая информация будет передана голландской стороне, и эти новые "доказательства" будто бы являются поводом пересмотреть предыдущие выводы по делу, которые сделала JIT.

Международная совместная следственная группа (JIT) также прокомментировала российское "расследование". Она пообещала внимательно изучить утверждения Министерства обороны России о якобы украинском происхождении ракеты. В то же время JIT напомнила, что Россия не ответила на все вопросы, которые были поставлены перед ней в мае этого года, когда был опубликован предварительный отчет группы.

Очередной фейк и ложь - так прокомментировали в Совете национальной безопасности и обороны Украины информационный вброс Кремля о причастности Украины к катастрофе малазийского "Боинга МН-17". Эта трагедия произошла 17 июля 2014 года, в результате которой погибли 298 пассажиров самолета. А новое сообщение из Кремля - очередная информационная атака, направленная на ухудшение внешнеполитического имиджа Украины, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, в мае JIT опубликовала отчет, в котором отмечалось, что зенитный ракетный комплекс системы "Бук" использован для запуска ракеты, которая сбила авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й Зенитной ракетной бригаде, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированной в Курске.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпура, по данным следствия, был сбит над контролируемой сепаратистами районом Донецкой области. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.