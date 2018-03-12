Фигуранты «кокаинового дела» считают случившееся провокацией

Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву считают случившееся провокацией. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.

«Как утверждает в своей жалобе адвокат, сотрудники МВД и ФСБ искусственно создали условия на возникновение у обвиняемых умысла на совершение преступления, в котором их обвиняют»,— приводит «РИА Новости» выдержку из материалов дела.

Суд в настоящее время рассматривает просьбу о смягчении меры пресечения. Фигуранты дела были заключены под стражу еще в декабре прошлого года. В начале февраля суд продлил им срок ареста до 13 апреля.

В начале марта МВД России уточнило обвинение фигурантам дела Владимиру Калмыкову, Иштимиру Худжамову и Али Абянову — был добавлен квалифицирующий признак «в составе организованной группы».

Об обнаружении 12 чемоданов с кокаином в здании школы на территории российского посольства стало известно в середине февраля. При этом сам наркотик на территории посольства нашли еще в декабре 2016 года. Больше 360 кг кокаина предназначались для отправки в Россию. В декабре 2017 года в рамках совместной спецоперации двух стран чемоданы отправили в Россию, при этом кокаин в них был заменен на муку.