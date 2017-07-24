Financial Times: ЕС готов принять ответные меры против санкций, которые США накладывают на Россию

"Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно рассмотреть вопрос о том, как следует реагировать Брюсселю, если европейские энергетические или другие компании окажутся мишенью санкций, которые сейчас обсуждаются в Конгрессе США", - сообщают корреспонденты Financial Times Джим Брансден и Кортни Уивер. "Брюсселю "следует подготовиться, чтобы принять меры спустя несколько дней", если меры США будут "приняты без учета опасений ЕС", - говорится в документе, с которым ознакомилась газета, - это служебная записка, подготовленная для заседания Еврокомиссии, которое состоится в среду.

Авторы напоминают, что в минувшие выходные американские законодатели договорились о новых широких санкциях в отношении России, голосование в Палате представителей ожидается во вторник.

"В служебной записке сказано, что Брюсселю следует "главным образом сфокусироваться" на том, чтобы администрация Трампа дала "публичные или письменные заверения" о неприменении новых санкций таким образом, чтобы они затронули интересы ЕС", - говорится в статье.

По словам авторов, в записке изложены и другие варианты действий, в том числе "применение европейских законов для предотвращения того, чтобы меры США были "признаны или имели исковую силу" в Европе, и подготовка "ответных мер, соответствующих правилам ВТО".

По мнению издания, эти шаги ЕС отражают опасения, что меры США могут ударить по европейским энергетическим компаниям, связанным с "Северным потоком-2" и другими проектами, которые имеют отношение к России.

Брюссель также собирается предупредить, что намеченные санкции США могут ударить по "техобслуживанию и модернизации" трубопроводов в России, проектам трубопроводов в Прикаспийском регионе и освоению газового месторождения на шельфе Египта.

Записка предостерегает, что вдобавок "меры могут коснуться потенциально большого числа европейских компаний, которые законно, в соответствии с мерами ЕС, поддерживают деловые отношения с российскими организациями в таких секторах, как железные дороги, финансы, грузоперевозки и горнодобывающая промышленность".