Финляндия заявила о готовности отправить своих миротворцев на Донбасс

Если будет достигнута договоренность о проведении в Украине миротворческой операции под эгидой ООН, Финляндия должна принять в ней участие, заявил президент страны Саули Ниинисте на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, говорится на сайте канцелярии главы финского государства.

"Речь идет об одной из наиболее серьезных проблем в Европе...Если соглашение будет создано и если оно будет широкомасштабным мандатом ООН - то да, в интересах Финляндии открыть этот европейский замок", - заявил Ниинисте.

Как передает Yle, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил в миротворческой миссии участвовать странам, не входящим в НАТО. В качестве таких он назвал Финляндию, Швецию и Австрию.

Комментируя это заявление Ниинисте отметил, что трудно было бы собрать 20 тысяч миротворцев из такого маленького количества стран. Он, однако, приветствует все возможные предложения по урегулированию украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что Швеция заявила о готовности отправить своих миротворцев на Донбасс.