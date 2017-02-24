Украинского олигарха Дмитрия Фирташа снова задержали в Вене. Задержание связано с решением суда об экстрадиции Фирташа в США.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на австрийские СМИ, сообщает "Слово и Дело".

Отметим, что информацию о задержании также подтвердили адвокаты бизнесмена.

Меру пресечения Фирташу по делу об экстрадиции суд определит 24 февраля.

Адвокаты олигарха убеждены, что Фирташ останется в столице Австрии еще на срок от нескольких месяцев до более года в связи с отсутствием в его деле прецедентов в австрийском правосудии.

Напомним, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены позволил экстрадировать Фирташа в США, однако сразу после заседания суда прокуратура Вены задержала Фирташа на 48 часов. Это было сделано в связи с запросом Испании на его экстрадицию, после чего суд должен был определиться с мерой пресечения.

Сегодня, 23 февраля, стало известно, что суд Вены принял решение освободить Дмитрия Фирташа без внесения дополнительного залога. Бизнесмен сдал свой заграничный паспорт.

Слово і Діло

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