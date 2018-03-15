Фоном для отравления Скрипаля стал Крым и Донбасс - Столтенберг

Безрассудное поведение России на протяжении многих лет стало фоном для отравления на территории Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс- конференции в Брюсселе, передает Европравда.

- Такое поведение включает незаконную аннексию Крыма и военную поддержку сепаратистов на Востоке Украины, военное присутствие в Молдове и Грузии против воли этих стран, вмешательство в дела Черногории и другие страны Западных Балкан, попытки подорвать демократические выборы и деятельность учреждений, - сказал Столтенберг.

Он также предупредил, что "размывание линии" между ядерной и обычной войнами "снижает порог использования ядерного оружия со стороны России".

Столтенберг отметил, что подход НАТО к России "остается твердым, защитным и пропорциональным" и "НАТО не будет отвечать на каждый русский танк своим танком, ракетой на ракету или дроном на дрон"

Как сообщалось, Великобритания готова выдворить 23-х российских дипломатов. Также Лондон заявил, что отказывается от газа из России.