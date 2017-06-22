Forbes: Основатель Microsoft Билл Гейтс - самый богатый американец

Названы самые обеспеченные граждане США в каждом штате.

Основатель Microsoft Билл Гейтс возглавил список самых богатых жителей США с состоянием в 88,9 млрд долларов. Об этом свидетельствует новый рейтинг журнала Forbes, который назвал самых богатых американцев в каждом штате США.

Гейтс и его ближайший конкурент в рейтинге основатель компании Amazon Джефф Безос (83,3 млрд долларов) представляют штат Вашингтон.

Третьим среди самых богатых американцев признан инвестор Уоррен Баффет (76,2 млрд долларов) из Небраски, четвертым - проживающий в Калифорнии основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг (62,4 млрд долларов).

Отметим, что в семи штатах - Алабама, Аляска, Делавэр, Миссисипи, Нью- Мексико, Северная Дакота и Вермонт - миллиардеров нет. Там самыми богатыми людьми стали миллионеры.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Forbes назвал самого богатого китайца. Им стал основатель гиганта электронной коммерции компании Alibaba Group Джек Ма. В июне нынешнего года его состояние выросло почти до 42 млрд долларов.