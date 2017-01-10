Forbes: Состояние российских миллиардеров выросло после победы Трампа на 29 млрд долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров, в том числе связанных с Владимиром Путиным, выросло на $29 миллиардов с момента избрания Дональда Трампа Президентом США, отмечает американский журнал Forbes.

Больше всего выросли капиталы Геннадия Тимченко (находится под санкциями США после аннексии Крыма в марте 2014 года) и Леонида Михельсона. Им помог рост акций газовой компании НОВАТЭК (выросли на 16% после выборов в США). Сейчас состояние Тимченко оценивается в $15 миллиардов, а Михельсона - более чем в $18 миллиардов.

Издание также упоминает совладельца нефтехимического холдинга "Сибур" Кирилла Шамалова, которого агентство Reuters считает "зятем Путина", однако не приводит конкретных цифр.

Состояние российских миллиардеров росло не только из-за повышения цен на акции, этому способствовало и укрепление рубля - на 20% в 2016 году. Об этом сообщает "Радио Свобода".