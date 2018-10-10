Frankfurter Allgemeine Zeitung: Вернется ли Россия в ПАСЕ?

Название доклада бельгийского политика от партии Зеленых Петры Де Суттер (Petra De Sutter) звучит безобидно: «Усовершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи в отношении полномочий и голосования». На 20 страницах парламентарий, одна из 324 представителей 47 стран-членов Совета Европы, представила ряд предложений для профильного комитета. На седьмой странице Де Суттер открыто пишет о том, что не является целью доклада: «Восстановление полномочий Российской Федерации в ПАСЕ не является ни темой, ни целью настоящего доклада». Но данное высказывание, кажется, вводит в заблуждение. Почти 70 членов ПАСЕ зарегистрировались для участия в дебатах во вторник во Дворце Европы в Страсбурге. И не нужно быть предсказателем, чтобы предугадать, что они будут посвящены, в основном, только одному вопросу: «Как мы будем вести себя с Россией?». После аннексии украинского полуострова Крым Москвой в 2014 году делегаты приняли решение лишить права голоса 18 российских коллег.

Даже если делегаты не были официально исключены, с того момента они не были больше замечены в Страсбурге. Но ситуация обострилась, когда Россия в 2017 году приняла решение прекратить уплату членских взносов, пока 18 делегатов лишены права голоса. Также из Москвы последовали угрозы вообще отвернуться от Совета Европы.

Для организации, которая в скором времени отмечает свое 70-летие и является гарантом основных прав и демократии в Европе, такое развитие событий не является благоприятным. Все же Москва в последнее время ежегодно вносила 30 миллионов евро, что составляло порядка одной десятой от общих взносов всех стран-членов Совета Европы.

В то время как такие страны как Великобритания и Украина не особо приветствуют возвращение российским делегатам права голоса, предпринимаются попытки уладить конфликт. В июне генеральный секретарь Совета Европы, норвежец Турбьёрн Ягланд (Thorbjшrn Jagland) встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Позднее было отмечено, что разговор проходил «по крайней мере, в атмосфере, открытой для результатов». В Страсбурге царит уверенность в том, что пребывание России в Совете Европы в значительной степени зависит от Путина. Речь идет о будущем Совета Европы — с Россией или без нее. «Для сплоченности в Европе последний вариант означал бы риски. С нашей точки зрения, лучше разговаривать с Москвой, садиться с Россией за стол переговоров в сообществе государств, чем обрывать контакты», — заявил представитель генсека Совета Европы Даниэль Хельтген (Daniel Höltgen).

Схожим образом на ситуацию смотрят в министерствах иностранных дел в Берлине и Париже. Бельгийский делегат Петра Де Суттер в своем докладе попыталась пойти навстречу России по одному вопросу. Для ежегодного вотума ранее было достаточно простого большинства присутствующих делегатов, чтобы продлить решение о лишении голоса. В будущем необходимы будут голоса двух третей, что значительно усложнит принятие соответствующих решений.

Председатель фракции социал-демократов и Зеленых Франк Швабе (Frank Schwabe), СДПГ, поддерживает нововведение. Он выразил понимание относительно жалоб Москвы по поводу того, что Россия должна вносить свой вклад в Совет Европы, но в то же время 18 российских делегатов не имеют права принимать участие в выборах членов суда по правам человека, комиссара по правам человека, а также генерального секретаря Совета Европы. Однако должно быть «совершенно ясно», что Москву надо будет вновь лишить права голоса в случае нарушения ею основных положений. Швабе высказался за «двухсторонний» подход. К этому относится то, что ПАСЕ не повернется спиной к России, но, с другой стороны, у нее не должно быть сомнений относительно соблюдения основных прав. О том, насколько серьезным является этот подход, свидетельствовало присуждение в понедельник премии имени Вацлава Гавела Оюбу Титиеву, находящемуся под стражей главе чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал».

Будут ли в этот вторник в Страсбурге получены две трети голосов, необходимые для изменения регламента, неясно. Возражения есть со стороны не только британских, но и многих восточноевропейских делегатов. Кроме того, неясным остается, как на голосование во вторник повлияет опубликованное в понедельник заключение правового департамента Совета Европы. Не исключено, что принятие решения будет отсрочено. Но время поджимает. В январе предстоит повторное голосование относительно лишения права голоса.

Михаэль Штабенов