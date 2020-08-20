Франція і Німеччина готові надати допомогу в лікуванні Навальному

Франція і Німеччина готові надати лікування і допомогу російському опозиціонеру Олексію Навальному. При цьому Франція готова надати Навальному притулок.

Про це повідомили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції, передає France TV.

"Ми готові запропонувати всю необхідну допомогу Олексію Навальному і його родичам, що стосується здоров'я, притулку і захисту", - заявив Макрон.

Крім того, лідери висловили стурбованість щодо того, що сталося.

"Що стосується пана Навального - ми дуже занепокоєні і засмучені ситуацією. Сьогодні вранці ми дізналися, що з ним сталося. І хочу сказати, що ми висловлюємо всю нашу підтримку йому, його родині, бажаючи одужання. Новини, які ми маємо на даний час, вкрай тривожні", - сказав Макрон.

У свою чергу Меркель заявила, що була приголомшена госпіталізацією Навального і його "викликає занепокоєння" станом.

Нагадаємо, 20 серпня під час рейсу до Москви російського опозиціонера Навального стало погано. Літаку довелося екстрено сідати в Омську, після чого опозиціонера госпіталізували. Прихильники Навального кажуть, що його могли отруїти, але лікарі досі не знають причин погіршення його стану.

Раніше повідомлялося, що опозиціонер перебуває в комі, але його стан стабільний.