Франція та Німеччина звинуватили Лаврова у порушенні протоколу

Франція та Німеччина звинуватили Росію в порушенні дипломатичного протоколу після того, як Москва опублікувала листування міністрів закордонних справ трьох країн щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Раніше Міністерство закордонних справ України назвало дії Росії "добиванням "нормандського формату" - переговорів за участю України, Росії, Німеччини та Франції.

Виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Анґела Меркель заявила, що немає нічого дивного, що таке листування оприлюднюють. Меркель лише шкодує, що саміт у "нормандському форматі" не відбудеться до завершення її повноважень, про що вона просила президента Путіна.

Листування міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з колегами з Німеччини та Франції Гайко Маасом та Жан-Івом Ле Дріаном було опубліковане 17 листопада. Воно складається з кількох листів. У першому Лавров пише про підготовку до зустрічі у "нормандському форматі" та пропонує проєкт підсумкової заяви. У ньому серед іншого згадується необхідність налагодження прямого діалогу між Києвом, угрупованнями "ДНР" та "ЛНР", а сам конфлікт названо внутрішньоукраїнським.

У листі у відповідь Маас і Ле Дріан висловлюють незгоду з російським проєктом підсумкової заяви і пропонують свій варіант документа.

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В останньому з опублікованих листів від 16 листопада Лавров пише, що Москва все частіше стикається зі "спотворенням позиції Росії" та ролі Москви у врегулюванні конфлікту. Лавров заявив, що Ле Дріан та Маас безпідставно звинуватили Росію у відмові від міністерської зустрічі у "нормандському форматі" та в спробах підірвати територіальну цілісність України. У цьому листі російський міністр попередив колег про плани опублікувати листування. 18 листопада, відповідаючи на запитання про причини публікації дипломатичного листування, Лавров заявив, що його "дістали".

Міністерства закордонних справ Німеччини та Франції закликали Росію повернутися за стіл переговорів щодо Донбасу. Лавров заявив, що Москва візьме участь у зустрічі у "нормандському форматі" виключно після виконання Києвом Мінських угод.

Росія звинувачує Україну в тому, що вона прагне підмінити своїми ініціативами Мінські угоди про врегулювання на Донбасі, укладені ще 2015 року. Україна заявляє, що виконання Мінських угод ускладнює саме позиція Росії.

Попередній саміт глав держав у "нормандському форматі" відбувся у грудні 2019 року. Після цього президент України Володимир Зеленський неодноразово публічно заявляв про своє бажання знову зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.