Франція теж турбується через застосування Україною дрону Bayraktar на Донбасі

Франція стурбована зростанням інтенсивності бойових дій на Донбасі та, зокрема, використанням Україною ударного безпілотника Bayraktar. Про це заявив речник МЗС Франції на брифінгу, повідомляє пресслужба відомства.

"Ми стурбовані зростанням інтенсивності бойових дій на Сході України, зокрема частим застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими угодами, та оголошенням штабом української армії про використання збройного безпілотника типу Bayraktar. Ці події суперечать заходам щодо зміцнення режиму припинення вогню, які набули чинності 27 липня 2020 року", - сказав представник МЗС Франції.

Він нагадав, що Франція разом із Німеччиною продовжує свої зусилля в межах нормандського формату з метою повного виконання мінських угод, "які є єдиною схваленою основою для міцного врегулювання конфлікту на Донбасі".

"Ми закликаємо сторони стримуватись та знизити ескалацію конфлікту", - додав французький чиновник.

26 жовтня бойовики кілька разів обстріляли позиції ООС у районі Гранітного Донецької області, а також сам населений пункт. Внаслідок цього загинув український військовий, ще один отримав поранення, пошкоджено шість будинків мирних жителів.

У відповідь ЗСУ підняли БПЛА Bayraktar і ракетою знищили одну з гаубиць окупантів, з якої вони вели вогонь.

Кремль погрожує "дестабілізацією ситуації" на лінії зіткнення на Донбасі через використання Україною БПЛА.

У МЗС Німеччини висловили "занепокоєння" застосуванням Україною Bayraktar на Донбасі.

Посол України у ФРН Андрій Мельник відповів - Україна має законне право захищати себе.

Сьогодні командувач ОЗ ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що безпілотники Bayraktar TB2 понад пів року виходять на бойове чергування, а їхні екіпажі готові завдавати ударів вдень і вночі.