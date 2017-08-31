Франция имеет большие разногласия с РФ в вопросе об Украине, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет большие разногласия с президентом России Владимиром Путиным в отношении Украины и "не позволит, чтобы ему все сошло с рук". Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление французского президента.

"Я общаюсь со всеми. Очень прямо и очень откровенно... По Украине мы имеем большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук", - заявил Макрон.

Как сообщалось ранее, в начале августа президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В частности, стороны обговорили ситуацию в Украине, а именно согласились в "необходимости выполнения минских соглашений всеми сторонами для мирного урегулирования ситуации".

Напомним, Меркель и Макрон призвали президентов Украины и РФ прекратить огонь на Донбассе. Согласно тексту сообщения, до сих пор происходят многочисленные нарушения режима тишины, в том числе с использованием тяжелого оружия.