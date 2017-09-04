Франция потребовала новых санкций против КНДР

ЕС должен наложить на КНДР новые санкции

Об этом заявил посол Франции при ООН Франсуа Делатр, сообщает "ДС" со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем к принятию новых автономных санкций против КНДР Европейским Союзом", - сказал Делатр.

Он также выступил за усиление санкций против Пхеньяна и на уровне ООН: В Совбезе мы призываем к быстрому наложение на КНДР новых санкций и выступаем за строгое соблюдение действующего санкционного режима всеми сторонами".

Напомним, что постоянный представитель США в ООН Никки Хейли призвала Совет Безопасности принять меры против Северной Кореи.