Франция потребовала созвать Совбез ООН из-за химической атаки в Сирии

Сегодня Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что после авианалетов на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб погибло 58 человек, в том числе 11 детей. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро предложил созвать экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Глава МИД Франции осудил "подлое применение химического оружия" Фото: EPA

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро предложил созвать экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с масштабной газовой атакой в провинции Идлиб в Сирии, сообщает Reuters.

В своем Twitter Эро уже осудил "подлое применение химического оружия".

Je condamne avec force l'ignoble attaque aux armes chimiques intervenue ce matin à Idlib. #Syrie - Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) 4 апреля 2017 г.

Сегодня Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что после авианалетов на город Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб погибло 58 человек, в том числе 11 детей. При этом у части жертв бомбардировки имеются симптомы, свидетельствующие о применении химического оружия.

ВВС сообщило, что Хан-Шейхун удерживается силами сирийской оппозиции, поэтому в использовании химического оружия подозревают сирийскую армию и российскую авиацию. Однако сирийские военные отрицают применение химоружия.