Французская авиакомпания отменяет все рейсы из-за финансовых трудностей

Французская авиакомпания Aigle Azur отменяет с субботы все рейсы из-за крупных финансовых трудностей.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

"Aigle Azur, которая переживает большие экономические трудности, к сожалению, вынуждена отменить все авиарейсы, начиная с субботы, 7 сентября", - сообщает компания.

Как добавили в Aigle Azur, из-за проблем с финансовым обеспечением и операционными трудностями компания не может выполнять рейсы с вечера 6 сентября.

Также авиаперевозчик сообщил, что в связи с текущей экономической ситуацией, компания не может гарантировать пассажирам возмещение убытков за отмененные рейсы. Читайте также: Наземный персонал нидерландской авиакомпании KLM предупредил о забастовке

Как сообщалось, в Международном аэропорту "Борисполь" ночью пятницы, 19 апреля, встретили первый рейс французской авиакомпании Aigle Azur, который прибыл из Парижа.