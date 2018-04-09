Французские военные заявили, что не причастны к атаке на базу в Сирии

О непричастности к атаке на базу Тифор в Сирии заявлял Вашингтон. В России утверждают, что авиаудар нанес Израиль.

Франция не причастна к атаке на авиационную базу в Сирии. Об этом агентству AFP сообщил представитель вооруженных сил Франции, полковник Патрик Штайгер.

9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе Тифор (Т-4), сбив восемь ракет. В минобороны США сообщили, что не наносили каких-либо авиаударов по Сирии.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате удара погибли 14 человек, в числе которых есть граждане Ирана.

В минобороны РФ заявили, что ракетный удар по Тифору нанесли самолеты ВВС Израиля с территории Ливана. По их данным, войска противовоздушной обороны Сирии уничтожили пять из восьми ракет. В ведомстве добавили, что среди российских советников в Сирии пострадавших нет.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.