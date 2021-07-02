Frontex буде охороняти кордон Литви з Білорусією

Сьогодні, 2 червня співробітники Frontex почнуть охороняти кордон Литви з Білоруссю. Французькі, угорські та німецькі прикордонники працюватимуть на прикордонних дільницях Капчямєстіса і Друскінінкай.

Про це повідомляє агентство BNS.

Як зазначають в агентстві, представників корпусу Frontex з часом побільшає. Вже в цьому місяці разом із литовськими прикордонниками на кордоні з Білоруссю їх буде працювати 30.

За інформацією BNS, вони приїдуть до Литви зі своєю екіпіровкою, зброєю, транспортними засобами.

"Така допомога Frontex знадобилася Литві останнім часом у зв'язку з помітним зростанням випадків, коли з Білорусі до Литви намагаються потрапити нелегальні мігранти", - пояснили в агентстві.

Відомо, що у Литву з Білорусі цього року намагалися потрапити 672 нелегальних мігранти. Це більш ніж у вісім разів ніж минулого року.

У BNS додають, що до завдань Frontex входить допомога державам-членам у тих випадках, коли поблизу зовнішніх кордонів співтовариства потрібна оперативно-технічна підтримка, в разі організації спільних операцій з повернення мігрантів.