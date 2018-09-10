ФСБ обвинила СБУ в сотрудничестве с "Исламским государством" для убийства главарей "ДНР" и "ЛНР"

Федеральная служба безопасности Российской Федерации обвинила Службу безопасности Украины в сотрудничестве с "Исламским государством" для убийства главарей "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Там утверждают, что 9 сентября в России задержали уроженца Дагестана Меджида Магомедова, который якобы по заданию СБУ и "Правого сектора" планировал убить проживающего в Смоленской области командира "одного из подразделений вооруженных сил ДНР". У него якобы нашли самодельную бомбу мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, пистолет с глушителем и боеприпасы.

ФСБ заявила, что этот Магомедов - боевик "Исламского государства".

"По информации, предоставленной задержанным, на территории Украины национальными спецслужбами оказывается активная помощь боевикам международной террористической организации "Исламское государство" в обеспечении их безопасности, финансировании и предоставлении оружия и взрывчатых веществ для организации террористических актов на территории Российской Федерации. В том числе, члены МТО "Исламское государство" активно задействуются спецслужбами Украины для устранения лидеров ополчения самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик", - заявили в ФСБ.

Напомним, что 31 августа в Донецке был взорван главарь "ДНР" Александр Захарченко. По версии России, убийство устроила Украина.

Но украинская разведка уверена, что на самом деле взрыв был организован ФСБ. По информации, которой владеет военная разведка Украины, в оккупированном Донецке находится группа сотрудников ФСБ, которая уничтожает доказательства своей причастности к убийству. Ликвидация главаря террористов произошла из-за борьбы за сферы влияния между силовыми структурами России.