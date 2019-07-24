ФСБ завершила следствие по делу украинских моряков

Следствие ФСБ РФ закончило процедуру уведомления украинских военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования в порядке.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Вчера следствие ФСБ закончило процедуру уведомления военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования в порядке, предусмотренном статьей 215 УПК РФ", - написал он.

Полозов добавил, что со вчерашнего дня процесс перешел к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ.

Он отметил, что моряки начали ознакомление с материалами уголовного дела, и с учетом количества моряков и объемом уголовного дела, данная стадия может занять 2-3 месяца.

По словам адвоката, после этого периода следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения ею - в суд.

Как сообщалось, 17 июля суд Лефортовский суд Москвы продлил арест всем военнопленным украинским морякам. В частности, по 21 моряку срок содержания под стражей продлен до 24 октября, а трем раненым (Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру и Василию Сороке) - до 26 октября 2019 года. Все судебные заседания по ходатайству прокуроров проходили в закрытом режиме.

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыму обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Читайте также: Москве передали ходатайство о личном обязательстве Денисовой в отношении 24 моряков

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть в Украину задержанные корабли.