ФСБ заявляє про затримання сімох осіб за спробу викрасти з РФ ватажка бойовиків на Донбасі

Федеральна служба безпеки РФ затримала сімох осіб за спробу викрасти з Росії і вивезти в Україну одного з лідерів бойовиків на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це Інтерфаксу повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.

Зазначається, що всі затримані є громадянами Росії.

У ФСБ стверджують, що організатором і координатором викрадення нібито виступили громадяни України Андрій Байдала й Ігор Міщенко.

У спецслужбі також стверджують, що Байдала і Міщенко нібито діяли за завданням і під загальним керівництвом департаменту контррозвідки СБУ, в складі 5-го управління якого функціонує відділ, який безпосередньо веде роботу з ОЗУ на території Росії.

За словами представника Слідчого комітету Росії в Москві Юлії Іванової, за даним фактом порушено кримінальну справу про замах на викрадення людини.

Вона додала, що 30 липня під неправдивим приводом придбання нерухомості потерпілого затримані проїхали з ним у Московську область, де в автомобілі вдарили електрошокером, однак потерпілий чинив активний опір і зміг залишити автомобіль. Поки що невідомо, кого саме планували викрасти затримані.

Всім затриманим висунуто обвинувачення, вони перебувають під вартою.