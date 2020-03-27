G20 провела екстрений віртуальний саміт через коронавірус і пообіцяла вкласти $5 трлн у світову економіку

26 березня лідери "Великої двадцятки" (G20) провели екстрений віртуальний саміт, присвячений пандемії коронавірусу.

Саміт проводили у форматі відеоконференції. Ініціатором його скликання була Саудівська Аравія, яка цього року головує в організації, повідомляють на сайті G20.

На початку засідання король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд закликав G20 збільшити фінансування програми з розроблення вакцини проти коронавірусу та зміцнити співробітництво у сфері економічної політики.

"Країни G20 мають якнайшвидше відновити нормальний потік товарів і послуг, особливо предметів першої необхідності. Крім того, ми зобов'язані простягнути руку допомоги країнам, що розвиваються, і найменш розвиненим країнам, щоб вони могли нарощувати свій потенціал та покращувати інфраструктуру для подолання цієї кризи", - цитує короля пресслужба G20.

Телеканал France 24 повідомив, що саміт тривав 90 хвилин.

У декларації за підсумками саміту ідеться, що всі члени G20 мають намір виступити єдиним фронтом проти пандемії. Боротьбу з коронавірусом підписанти назвали "абсолютним пріоритетом".

Лідери країн "Великої двадцятки" пообіцяли обмінюватися епідеміологічними і клінічними даними, а також матеріалами, необхідними для досліджень і розробок, налагодити виробництво товарів медичного призначення і працювати спільно над створенням вакцини.

Саміт скликали з ініціативи Саудівської Аравії. Фото: G20 Saudi Arabia / Twitter

"Ми прагнемо робити все можливе й використовувати всі доступні політичні інструменти, щоб звести до мінімуму економічні і соціальні збитки від пандемії, відновити глобальне зростання, зберегти стабільність ринку", - ідеться в економічному блоці декларації.

G20 домовилася вкласти $5 трлн у світову економіку для подолання соціальних, економічних і фінансових наслідків пандемії та доручила міністрам фінансів і глав центробанків регулярно узгоджувати план дій між собою та з міжнародними організаціями.

Крім того, "Велика двадцятка" озвучила заходи, до яких Міжнародний валютний фонд і Світовий банк вдаються для підтримки нужденних країн.

"Ми й далі реагуємо на ризики боргової вразливості у країнах із низьким доходом, які спричинила пандемія", - ідеться в заяві.