G7 не смогла принять санкции против России касательно поддержки Асада

Министры иностранных де стран "большой семерки" не смогли прийти к согласию по поводу новых санкций против России, в связи с ее поддержкой режима Башара Асада. При этом страны пришли к согласию, что, пока Асад остается у власти, конфликт в Сирии решить невозможно, сообщает BBC.

Стороны осудили использование химического оружия Башаром Асадом и выразили поддержку и понимание американским ракетным ударам по сирийской авиабазе. Однако страны не поддержали идею министра иностранных дел Британии о введении дополнительных санкций против России, для прекращения ее поддержки Асада.

Тем временем Канада может ввести дополнительные санкции против России за поддержку Асада. В частности, премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что его страна готова поддержать действия, которые покажут России ее ответственность за действия сирийского режима.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, 4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей.

Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.