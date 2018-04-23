G7 объединилась в борьбе с враждебным поведением России, - Госдеп США

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) на саммите в Торонто объединились в борьбе с враждебным поведением Российской Федерации. Об этом на условиях анонимности заявил чиновник Государственного департамента США, передает Reuters.

"Достигли единства G7 по противодействию враждебному поведению России", - заявил официальный представитель Госдепа в конце первого дня саммита G7 в Торонто.

В то же время, по его словам, страны-участницы "Большой семерки" сохраняют возможность открытого диалога с Россией, "пока РФ считают ответственной за враждебные действия и усилия по дестабилизации наций".

Напомним, ранее сообщалось, что страны G7 выступили за продление санкций против Российской Федерации. О поддержке санкций министрами иностранных дел "Большой семерки" сообщили в МИД Канады.

"Министр Фриланд и другие главы МИД стран G7 подтвердили уважение мирового порядка, основанного на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Санкции против России за ее неприемлемые действия в Украине продолжатся", - заявили в МИД Канады.