G7 вимагає звільнити Протасевича та його дівчину

Міністри закордонних справ країн Групи семи (G7) засуджують дії Білорусі щодо затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги у Мінську 23 травня.

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС, опублікованій на сайті британського уряду.

"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також високий представник Європейського Союзу рішуче засуджуємо безпрецедентні дії білоруської влади щодо арешту незалежного журналіста Романа Протасевича та його супутниці Софії Сапеги після примусової посадки літака рейсу FR4978 в Мінську 23 травня", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ці дії поставили під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу рейсу.

"Ця акція також є серйозною атакою на свободу ЗМІ. Ми вимагаємо негайного та безумовного звільнення Романа Протасевича, а також усіх інших журналістів та політичних в'язнів, яких утримують у Білорусі", - наголошується у заяві міністрів.

Глави МЗС країн G7 зазначили, що будуть активізувати зусилля, в тому числі шляхом подальших санкцій, за необхідності, для підвищення відповідальності білоруської влади за свої дії.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також висунули вимогу щодо звільнення Протасевича.