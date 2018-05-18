Гаага потребовала у России объяснений за саботаж приказа о Крыме

Кремль весь прошлый год откровенно игнорировал решение Гааги по Меджлису и языку образования в Крыму, но теперь его обяжут объясниться, считают в МИД

Сегодня, 18 мая, Международный суд ООН потребовал у властей России отчет о том, как выполняется приказ Гааги годичной давности о необходимости возобновить деятельность Меджлиса, которую оккупанты запретили после захвата Крыма, и об обеспечении там образования на украинском языке. Об этом у себя в Facebook сообщила замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

В апреле МИД обратился к Гааге с просьбой предоставить толкование предписания суда, которое Россия игнорировала весь год.

"Единственное, что мы слышали - "мы принимаем необходимые меры", хотя определенные судом мероприятия требовали неотложной реакции. Такое отношение РФ означает фактическое игнорирование Международного суда ООН. Теперь, согласно запросу, РФ должна объяснить суду, что было сделано", - пишет дипломат.

19 апреля 2017 года суд в Гааге принял решение ввести меры по иску "Украина против РФ": Россию обязали воздержаться от ограничений крымских татар в представительстве их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить возобновление образования нацменьшинств на украинском языке. В оккупационной власти заявили, что не собираются пересматривать запрет Меджиса.

Кроме того, 9 мая 2018 года суд в Гааге обязал РФ выплатить компенсации 19 украинцам за аннексию Крыма по делу о незаконной экспроприации их имущества. Москва заявила, что не считает себя стороной судебного разбирательства.