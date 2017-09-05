Габриэль: инициатива Путина о миротворцах на Донбассе может стать шагом к снятию санкций

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что инициатива президента РФ Владимира Путина о размещении миротворцев ООН на Донбассе может стать первым первый шагом к снятию санкций с России. Об этом сообщает DW, передает УНН.



"Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль положительно отозвался об инициативе президента России Владимира Путина по миротворцам ООН на Донбассе. Нужно воспользоваться этой возможностью для переговоров о прекращении огня на Донбассе, пояснил Габриэль", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава МИД считает, что это было бы первым шагом к снятию санкций с России.

Кроме того, З.Габриель добавил, что участие России нужно для решения различных конфликтов, в частности кризиса вокруг КНДР.

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник заявил, что не против размещения миротворцев ООН на Донбассе, однако они должны быть только на линии разграничения и ни на каких других территориях.

В МИД Украины в свою очередь отметили, что заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России представить агрессию на Донбассе "внутреннеукраинским конфликтом и исказить саму идею и цель введения миротворческой операции".