Причиной увольнения президентом Дональдом Трампом госсекретаря Рекса Тиллерсона могло стать создание новой команды переговорщиков по ядерной проблеме Северной Кореи.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников издания, Трамп и Тиллерсон разошлись в способах решения северокорейской проблемы и нескольких других важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном.

"Мы на самом деле не думали одинаково", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, объяснив свое решение об увольнении Тиллерсона.

Ранее сегодня Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона и вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео.

Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной на эту должность. Поздравляем всех!" - написал Трамп.

Хаспель заявила, что в восторге от продвижения, сообщает The Washington Post.

По словам Хаспель, в течение последних 30 лет она была офицером Центрального разведывательного управления. В 2017 году назначена на должность заместителя директора ЦРУ.

"Я благодарна президенту Трампу за предоставленную возможность и доверие ко мне..." - сказала она.

Напомню, в январе этого года Майк Помпео заявил, что Россия (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) вмешивалась на протяжении десятилетий и будет вмешиваться в выборы конгресса США в 2018 году