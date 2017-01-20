Где смотреть трансляцию инаугурации Дональда Трампа

20 января в 18:30 начнется основная часть инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Сначала на верность присягнет вице-президент Майк Пенс. В Вашингтоне в это время будет 11:30 утра.

Дональд Трамп будет присягать на верность американскому народу ровно в полдень. В Киеве на часах будет 19:00. Смотреть трансляцию инаугурации Трампа на языке оригинала можно будет на специально созданном канале в YouTube.

Также трансляция будет вестись на канале Белого дома.

Инаугурацию в прямом эфире будут показывать ведущие американские телеканалы - NBC, CBS, FOX и ABC. Смотреть в режиме реального времени церемонию можно будет как на их сайтах, так и на каналах в YouTube.

Инаугурацию с переводом на русский и украинский языки покажут телеканалы NewsOne, "Россия".