Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з прав людини в Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про ухвалення Генеральною асамблеєю ООН посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму та подякував партнерам України за підтримку резолюції.

"Її ухвалення вкотре доводить, що світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму", - написав Кулеба у своєму мікроблозі у Twitter у середу.

За його словами, резолюція закликає посилити взаємодію у рамках міжнародних структур, "аби змусити Росію як окупаційну владу виконувати зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, забезпечити безперешкодний і повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій".

Як уточнили у прес-службі МЗС України, нові елементи резолюції відображають численні факти масових порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові. "Резолюція чітко визначає нелегітимність органів і посадових осіб РФ у Криму у контексті посилення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. На рівні ООН вперше зафіксовано, що такі посадові особи мають розглядатися лише як окупаційна влада Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Документ, зазначають у МЗС, констатує, що РФ не виконує міжнародні зобов'язання у галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права. Зазначається, що рівень дотримання прав людини у Криму після його окупації значно знизився також тому, що РФ є учасницею меншої кількості відповідних міжнародних договорів, ніж Україна.

Генасамблея ООН також наголошує, що РФ використовує пандемію COVID-19 для запровадження невиправданих обмежувальних заходів на півострові, посилюючи репресії проти населення, зокрема шляхом залучення ФСБ.

"Важливо, що Генасамблея ООН не залишається осторонь проблеми звільнення незаконно утримуваних українських громадян. Відзначаючи звільнення у грудні 2019 року та квітні 2020 року осіб, утримуваних державою-окупантом на Донбасі, резолюція наголошує на необхідності звільнення усіх українців- політичних в'язнів Кремля, згадуючи поіменно Еміра-Усеїн Куку та Сервера Мустафаєва", - зазначають у МЗС.

Резолюція визнає проблему блокування Росією доступу мешканців Криму до української системи освіти та порушення релігійних прав наших співгромадян. Росія навмисно перешкоджає можливості збереження національної ідентичності, змушує змінювати громадянство, зокрема шляхом обмеження права власності на землю. Все це - свідома політика держави-окупанта зі зміни демографічного складу півострова, яка є воєнним злочином.

У цьому контексті Генасамблея ООН закликає РФ забезпечити безперешкодний і повний доступ до Криму для міжнародних моніторингових місій, зокрема Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та СММ ОБСЄ.

Це - п'ята резолюція Генасамблеї з правозахисної проблематики в окупованому Криму і вже дев'ята у контексті міжнародного реагування на спробу анексії Росією українського півострова.

У МЗС зазначають, що ухвалений документ сприятиме, зокрема, реалізації української ініціативи зі створення "Кримської платформи".