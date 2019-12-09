Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска из Крыма

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер представительства Украины в ООН Олег Николенко.

"Документ был разработан Украиной, странами ЕС, США, Канадой, и Турцией и называется "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

По словам Николенко, за принятие резолюции проголосовали 63 страны, против - 19.

Международный суд ООН в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года для подготовки документов в ответ на иск Украины, в котором Киев обвиняет Москву в финансировании терроризма на востоке Украины и расовой дискриминации в Крыму.

Украина подала иск в 2017 году. Киев считает, что Россия нарушает международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, поддерживая боевиков на Донбассе, и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму. В июне 2019 года Международный суд ООН начал слушания дела.

14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

Ранее Организация объединенных наций обнародовала первый доклад генерального секретаря Антониу Гутерриша о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Текст доклада опубликован на сайте организации.

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.