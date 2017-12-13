Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по Крыму 19 декабря

Рассмотрение проекта резолюции о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму Генеральной ассамблеей ООН состоится 19 декабря. Об этом говорится в сообщении Украинской миссии в ООН в Twitter.

"Важно: голосование в Генеральной ассамблее ООН относительно украинского проекта резолюции "Ситуация с правами человека в АР Крым и г.Севастополь, Украина" состоится 19 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября 2017 года Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" (A/C.3/72/L.42), инициированную украинской делегацией, в которой призвал РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму и отменить некоторые российские законы на полуострове.

Резолюция, в частности, призывает Россию полностью и незамедлительно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции). о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации