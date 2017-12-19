Генассамблея ООН во вторник рассмотрит проект резолюции по Крыму

Рассмотрение Генеральной ассамблеей ООН проекта резолюции о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму состоится 19 декабря, сообщила Украинская миссия в ООН.

"Важно: во вторник, 19 декабря, состоится голосование украинской резолюции относительно прав человека в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте Украинской миссии в ООН в Твиттере.

Как сообщалось, 14 ноября 2017 года Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" (A/C.3/72/L.42), инициированную украинской делегацией, в которой призвал РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму и отменить некоторые российские законы на полуострове.

Резолюция, в частности, призывает Россию полностью и незамедлительно выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации).