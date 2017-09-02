Генерал армії США не довіряє заявам Росії про навчання "Захід-2017"

Командувач Сухопутних силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що немає підстав вірити інформації про масштаби навчань, яку надає Москва, і закликав Росію запросити ЗМІ для спостереження за військовими навчаннями "Захід - 2017".

Про це Ходжес заявив журналістам на спільній прес-конференції з міністром оборони Литви Раймундасом Кароблісом в Вільнюсі, повідомляє Delfi.

За його словами, Росія могла б розвіяти занепокоєння, якби запросила журналістів спостерігати за навчаннями, як це роблять країни Заходу.

"Я вважаю, що все могло б бути дозволено і все б могли б розслабитися, якби Російська Федерація всюди запросила ЗМІ, як це робиться в литовських, німецьких і американських збройних силах", - сказав Ходжес.

Він підкреслив, що твердо впевнений в стримуючих силах НАТО в регіоні, але додав, що Альянс повинен залишатися пильним.

"Бути пильними - обов'язок усіх наших служб безпеки. Всі ж я не сливу провісником майбутнього", - сказав генерал.

Литовський міністр оборони Раймундас Каробліс, в свою чергу зазначив, що на навчаннях "за обороною може послідувати імітація контрнаступу і настання".

На час навчань США направили в Литву додаткові винищувачі і роту солдатів, але американський генерал зазначив, що навчання альянсу будуть проходити за узгодженими раніше графіками.

В цьому році в Латвії, Литві, Естонії та Польщі також дислоковано по батальйону - близько тисячі - військових з різних країн НАТО.

1 вересня головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко заявив, що навчання "Запад-2017" мають на меті підготовку російських військ для наступальних дій та несуть загрозу як для країн НАТО, так і для держав пострадянського простору.

Він також зазначив, що навчання мають більш широкий контекст, ніж оголошені маневри на території Білорусі. Муженко повідомив, що загальна чисельність учасників російських навчань може сягати 230-240 тисяч осіб.

Як повідомлялося, російсько-білоруські стратегічні маневри "Запад-2017" пройдуть 14-20 вересня. Офіційно заявлялося, що в них будуть задіяні близько 13 тис. осіб.

Росія і Білорусь стверджують, що майбутні навчання носитимуть чисто оборонний характер.