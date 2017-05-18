Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и его 29 шефов (Sueddeutsche Zeitung)

Генеральный секретарь НАТО должен угодить многим боссам, взаимодействие с некоторыми из них требует высшего дипломатического мастерства, а также искусства умиротворителя.

Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) не любит сюрпризов. Он предпочитает быть готовым к вопросам. У него готов ответ на практически любой возможный вопрос. Утром на Даунинг-стрит после встречи с премьер-министром Терезой Мэй (Theresa May) это все еще работало как всегда. Отправить больше войск в Афганистан? «Мы рассмотрим данное обращение и в ближайшие недели примем решение о численности наших войск».

Великобритания определяет размер своих оборонных расходов? «Великобритания достойна подражания, когда речь идет о расходах на оборону и распределении обязательств». Но на мгновение Йенс Столтенберг растерялся. «У тебя нет сигареты?» — спросили его. Нет, у него нет. Генеральный секретарь сильнейшего военного альянса в мире не курит.

Теплый весенний вечер в Берлине. Глава НАТО только что дал очередное интервью в отеле Adlon. Теперь он хотел бы пройтись по зоологическому саду. На нем темные джинсы и кроссовки для бега — как и у телохранителей, которые незаметно приближаются, если к их подопечному подходят стрельнуть сигарету. Хотя личность Столтенберга часто используется как образ врага, он может — за исключением своей родины Норвегии — неузнанным бегать по парку в Европе.

Меркель ценит сухой прагматизм Столтенберга

Он наслаждается несколькими свободными минутами, беседует о норвежской литературе, болтает о телесериале «Оккупированные», фильм, который рассказывает об оккупации Норвегии Россией и о премьер-министре Яспере Берге (Jesper Berg), прототипом которого в какой-то степени был именно Столтенберг. Этот персонаж ему, скорее, не нравится. Он кажется ему слишком пассивным и наивным.

Скоро исполнится три года, как Столтенберг занимает пост генерального секретаря НАТО. В это время он руководил принятием решений по наращиванию вооружений, вел осторожный диалог с русскими и пытался сдержать турок. За эту должность Столтенберг не в последнюю очередь должен благодарить Ангелу Меркель. Она оценила сухой прагматизм норвежского премьер-министра. Она нашла в нем союзника, когда, например, вынесла на обсуждение идею требовать достижения конкретных результатов при оказании помощи развивающимся странам.

Столтенберг может и должен теперь проявить свой прагматизм во всей полноте. Как генеральный секретарь он слуга 28, а с принятием в ближайшее время Черногории в НАТО, и 29 хозяев. Любое неверное слово может привести к неприятностям с одним из боссов. Поэтому он так аккуратно взвешивает свои слова и так охотно их повторяет, если они уже проверены.

«Мы живем во времена с небывалыми ранее вызовами — как с востока, так и с юга», — его фраза. У Столтенберга есть привычка, взмахивать обеими руками влево при слове «восток» и направо — при слове «юг». У брюссельских журналистов появилось развлечение предсказывать ритм взмахов рук Столтенберга.

Первая встреча НАТО с Трампом отличается от других: никаких долгих речей

В четверг на следующей неделе Столтенберг принимает в Брюсселе своих шефов, лидеров всех государств-членов НАТО. Будет открыт новый мемориал НАТО, в основании которого положены кусок Берлинской стены и фрагмент здания Всемирного торгового центра в память жертв 11 сентября, затем последует совместный ужин. В итоге все зависит лишь от одного: не считает ли больше Трамп, что НАТО устарело? И понял ли президент США, что это за альянс?

Генеральный секретарь НАТО должен ладить со всеми, но одному он должен нравиться. Следовательно, вся встреча, которую не следует называть саммитом, ориентирована на Трампа. Не нужно испытывать его терпение долгими речами. Еще не ясно, есть ли письменное заключительное заявление. В штаб-квартире НАТО охотно хотели бы иметь несколько любезных строк, укрепляющих «трансатлантический альянс». Хотя бы на тот случай, если Трамп снова напишет в Twitter.

В апреле Столтенберг был в Белом доме для подготовки встречи 25 мая. В первый раз он встретился с человеком, который в предвыборной борьбе поносил 68-летний альянс как устаревший. «Совершенно не нужно было возвращаться к тем вещам, которые он говорил во время избирательной кампании, — говорит Столтенберг, — потому что во всех беседах со мной он однозначно выразил поддержку альянса». Также как и вице-президент Майк Пенс (Mike Pence), министр иностранных дел Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson), министр обороны Джеймс Мэттис (James Mattis) и советник по безопасности Герберт Макмастер (H.R.McMaster).

Одно это предложение Столтенберг должен был услышать от Трампа

У Столтенберга есть причины перечислить этих людей. Такие люди, как Мэттис и Макмастер объясняют Трампу такие вещи, как обязанность оказывать содействие по статье 15 Североатлантического договора. Вещи, как он сам говорит, которые до недавнего времени не должны были интересовать его как строительного подрядчика.

Это те люди, «которые стоят между нами и бездной», как это сформулировал американский писатель Джеймс Кирчик (James Kirchik). Иногда такие люди ищут себе помощь извне. Им кажется полезным, чтобы Трамп услышал некоторые вещи от Ангелы Меркель или как раз от Йенса Столтенберга. Столтенберг снискал одобрение в столицах за свое общение с Трампом. Он хорошо относится к американцам, правительство с уважением прислушивается к нему.

Трамп положительно оценил встречу с Столтенбергом, как «продуктивный разговор» о том, что ещё может предпринять НАТО в борьбе с терроризмом. Он «долгое время» жаловался на бездействие альянса. Но теперь это в прошлом. И добавил: «Я говорил, что альянс устарел. Он больше не устаревший». Вот то предложение, которое Столтенберг обязательно должен был передать из Вашингтона.

Прошлое, которого он должен был бы стыдиться? У него его нет

Путь до умиротворителя Трампа у Столтенберга был долгим, хотя он и отрицает историю о том, что в юности он в составе норвежской организации Juso забрасывал камнями американское посольство. Молодежная организация норвежских социал-демократов была радикально левой, когда Столтенберг стал ее членом.

Среди прочего она добивалась выхода Норвегии из НАТО. В 1985 году, когда Столтенбергу было примерно 20 лет, он стал председателем. Как говорит Столтенберг, его «старым другом» из тех времен является Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), который в качестве министра иностранных дел мучает его теперь рассуждениями о необязательности задачи для государств-членов НАТО тратить 2% экономической мощи на оборону.

Столтенберг уверяет, что у него нет прошлого, которого он мог бы стыдиться как генеральный секретарь НАТО. Он был против враждебного НАТО курса норвежской организации Juso. «Вряд ли вы найдете в Норвегии кого-то еще, кто так решительно боролся за членство в НАТО, как я», — бодро провозгласил он.

А наоборот? Не должен ли был на этой должности в нем иногда встряхнуться норвежский политик? Тот человек, который в качестве премьер-министра произвел впечатление на свою страну и мир правильными словами после нападения на летний лагерь организации Juso на острове Утёйя. «Сегодня вечером и ночью мы будем заботиться друг о друге, утешать друг друга, говорить друг с другом, держаться вместе. Завтра мы покажем миру, что норвежская демократия становится сильнее, когда это требуется», — сказал он.

Дипломатическое мастерство понадобится Столтенбергу в отношениях с Турцией

На вопросы, должен ли он теперь идти на компромиссы, которые он бы отверг в качестве премьер-министра, должен ли он поступаться своими ценностями, Столтенберг реагирует слегка раздраженно, но он к ним подготовлен. «Нет, абсолютно нет. Я защищаю эти ценности так же решительно, как и на посту премьер-министра Норвегии. Но у меня другая роль», — говорит он.

«Я подхожу к этим ценностям с другой стороны. Я выступаю за НАТО, потому что я верю, что НАТО является лучшим гарантом свободы, открытого общества и демократии». В сентябре Столтенберг был в Анкаре. Он посетил парламент и осмотрел следы недавнего путча, а затем на пресс-конференции уверил: «Турция есть и остается сильным и ценным членом НАТО. Демократическая, сильная и стабильная Турция важна для нашей общей безопасности».

В этих словах на самом деле заключалось многое: призыв остаться демократической страной, но, в конечном счете, и признание того, что Турция даже с полными тюрьмами заключенных журналистов и оппозиционеров не утратит своей стратегической важности.

«Турция важна для НАТО, для Европы», — говорит Столтенберг. Он напоминает об Ираке, Сирии, Черном море, «ключевой роли в решении миграционного кризиса». Но, конечно, важно, чтобы люди, ответственные за попытку государственного переворота преследовались властями в соответствии с верховенством закона". Он говорил это уже не раз. Столтенберг не испытывает страха. И совершенно не боится повториться.