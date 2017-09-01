Генконсульство РФ в Сан-Франциско прекратило прием граждан с 1 сентября

Так, на сайте российского дипучреждения сказано: "Считаем, что решение о закрытии Генерального консульства России в Сан-Франциско является очередным недружественным шагом со стороны американских властей, который, прежде всего, больно ударит по российским гражданам, проживающим в консульском округе, а также по американским гражданам, так как значительная часть россиян имеет и американское гражданство.

Хотелось бы особо отметить, что в 2016 году Генконсульство выдало более 16 тысяч туристических виз для американских граждан. Закрытие Генерального консульства создаст определенные сложности в оформлении документов для данной категории американцев. Также вызывают недоумение сроки, которые американские власти дали для закрытия Генконсульства - двое суток. С 1-го сентября с.г. Генеральное консульство России в Сан-Франциско прекращает прием посетителей по всем консульским вопросам".

Публичные люди

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