Генпрокурор США общался с российским послом и скрыл это под присягой - The Washington Post

Новый генпрокурор США Джефф Сешнс дважды перед президентскими выборами в прошлом году встречался с послом России Сергеем Кисляком, но умолчал об этом во время слушаний об утверждении его в должности. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на источники в Минюсте.

Одна из частных встреч состоялась в сентябре прошлого года, когда Сешнс принимал Кисляка в своем кабинете. На это время, по данным американской разведки, пришелся пик российских кибератак, связанных с президентской гонкой.

Авторы заметки поясняют, что эта информация может спровоцировать новые призывы членов Конгресса к назначению специального прокурора, который займется расследованием предполагаемой роли России в президентских выборах 2016 года. Как генеральный прокурор Сешнс курирует Министерство юстиции и ФБР, расследующие российское вмешательство в кампанию и связи окружения Трампа с РФ. До сих пор он сопротивлялся призывам взять самоотвод.

Когда Сешнс общался Кисляком в июле и сентябре, сенатор был старшим членом влиятельного Комитета по вооруженным силам, а также одним из ведущих внешнеполитических советников Трампа.

На слушаниях по его утверждению в должности генпрокурора 10 января Сешнса спросили, чтобы он делал, если узнал, что кто-либо из окружения Трампа контактировал с российскими властями в ходе кампании 2016 года.

"Я не знаю о таких случаях... я не общался с русскими", - ответил он.

Несколько представителей Демократической партии в Палате представителей уже призвали его подать в отставку. Лидер демократов Нэнси Пелоси уже заявила, что Сешнс соврал под присягой.

Сам Сешнс после публикации The Washington Post назвал эту информацию ложью.

Как сообщал УНИАН, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку 13 февраля после того, как стало известно о его возможном обсуждения во время телефонного разговора с послом России Сергеем Кисляком отмены санкций США против России.