Генпрокурор внесет в Раду представление на снятие неприкосновенности с трех депутатов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на следующей неделе намерен внести в Верховную Раду представления о снятии депутатской неприкосновенности с трех парламентариев.

При этом Луценко отметил, что от момента внесения представления в парламент и до голосования за них в сессионном зале в среднем проходит около 20 дней.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что ГПУ завершает подготовку представлений на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов. При этом он усомнился, что все пять представлений будут вынесены на рассмотрение сессионного зала.

"У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", - заявил Луценко 19 апреля во время поездки в Днепр. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".