Генсек ХСС назвал экс-канцлера Германии российским наемником

Генеральный секретарь партии Христианско-социальный союз (ХСС) Андреас Шойер назвал экс-канцлера ФРГ и лидера Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) Герхарда Шредера российским наемником. Об этом он сказал в интервью таблоиду Bild.

"Экс-канцлер Шредер превращается в российского наемника", - заявил он. "Деятельность Шредера в Роснефти дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой", - добавил Шойер.

Критика в адрес бывшего главы немецкого правительства связана с его возможным назначением в наблюдательный совет российского государственного концерна Роснефть.

По словам Шойера, таким образом бывший канцлер ФРГ "создал для своей СДПГ большие проблемы в избирательной кампании".

Bild отмечает, что член партии Зеленые Тобиас Линднер и вовсе советует Герхарду Шредеру "еще раз подумать, стоит ли ему вообще браться за эту работу (в концерне Роснефть - ред.)".