Генсек НАТО дав однозначну відповідь на ультиматум Путіна

Північноатлантичний альянс готовий до діалогу з Росією, але предметом торгів не може бути членство України в НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок на брифінгу в Брюсселі, передає ТАРС.

"НАТО ніколи не піде на компроміс із Росією щодо розширення, суверенного права країн Європи, і це стосується України, обирати свій шлях", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання щодо російських пропозицій щодо гарантій безпеки в Європі.

Також він зазначив, що РФ зберігає велику кількість військових сил біля кордону з Україною, незважаючи на заклики до деескалації, і продовжує стягувати війська. При цьому члени НАТО продовжують дотримуватися єдиної позиції щодо відносин з Росією.

Раніше США та НАТО назвали умову, за якої можливі переговори з РФ.

Нагадаємо, 1 грудня президент РФ Владімір Путін заявив про намір провести міжнародні переговори про досягнення юридичних гарантій не розширення НАТО на Схід. Таким чином, він хоче виключити можливість членства України в Альянсі.

У відповідь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна - незалежна держава, яка не входить до сфери російського впливу і тому може сама визначати своє майбутнє. Генсек наголосив, що Росія не має права вето, права голосу і права встановлювати сфери впливу.

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив здивування заявою Путіна про те, що Україна та її ймовірне членство у НАТО, можуть становити загрозу РФ. А в Білому домі зазначили, що рішення про членство тієї чи іншої країни в Альянсі, ухвалюють країни НАТО, а не Росія.

7 грудня відбулися онлайн-переговори президентів США Джо Байдена і Росії Владіміра Путіна.

Під час переговорів Байден не робив жодних поступок чи зобов'язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну та інших сусідів РФ до НАТО, і підкреслював, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати до альянсів.

Водночас, Білий дім погодився на переговори з командою Путіна щодо того, як зняти занепокоєння РФ через можливий вступ України до Альянсу. Путін домовився із Байденом створити "структуру", в рамках якої буде відбуватися взаємодія з питань безпеки у контексті розширення НАТО і побоювань Росії.

Байден попередив Путіна про те, що у разі вторгнення Росії в Україну або ескалації бойових дій на Донбасі, США передадуть Києву додаткову військову допомогу та посилять східний фланг країн-членів НАТО. Крім того, буде завдано удару по фінансовій системі РФ і газопроводу "Північний потік-2".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що Байден під час розмови з Путіним погрожував Росії фінансовою ізоляцією у разі вторгнення в Україну. В адміністрації президента РФ, серйозною розбіжністю зі США вважають концептуальне розуміння "червоних ліній".

UA.NEWS