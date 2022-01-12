Генсек НАТО прокоментував стан діалогу з Росією: союзники НАТО готові надавати підтримку Києву.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав засідання Ради Росія — НАТО "непростою, але важливою дискусією"

«Це було непросте обговорення. Але саме тому ця зустріч була такою важливою», - сказав він.

Столтенберг повідомив, що сторони обговорювали ситуацію в Україні та питання безпеки в Європі, повідомляють Известия.

Генсек Альянсу наголосив, що між НАТО та Росією є розбіжності, які «нелегко подолати, але було важливо розпочати діалог».

«Між союзниками в НАТО та Росією є серйозні розбіжності. Суперечності нелегко подолати, проте позитивний знак, що всі союзники по НАТО і Росія сіли за один стіл і зайнялися цим по суті», - сказав він.

За словами генсека, Москва не може накласти вето на вступ України до Альянсу. Союзники НАТО є єдиними в цьому і готові надавати підтримку Києву. «Усі члени єдині в тому, що стосується ключового принципу: кожна держава має право обирати свій шлях... Союзники також згодні з тим, що тільки Україна і 30 союзників по (блоку НАТО) можуть вирішувати, коли Україна буде готова стати членом НАТО), ніхто інший. Росія не може накласти вето на вступ України до НАТО», - сказав він.

Столтенберг також зазначив, що в альянсі вітали двосторонні консультації РФ та США щодо гарантій безпеки. «Я також вітав двосторонні консультації РФ та США та майбутню зустріч ОБСЄ. Це можливості для конструктивних взаємодій, які не можна згаяти з метою безпеки в Європі», - заявив він.

Генсек уточнив, що РФ і НАТО планують домовитися про взаємні обмеження на ракетні озброєння в Європі, що перевіряються

Крім того, у НАТО зацікавлені в обговоренні з РФ контролю над озброєннями, кібербезпеки, транспарентності та відновлення роботи представництв. «Зокрема, союзники хотіли б обговорити конкретні шляхи збільшення прозорості, запобігти небезпечним військовим подіям та зменшити кіберзагрози та загрози в космосі», - додав генсек НАТО.

Засідання тривало довше запланованого – понад 4 години.